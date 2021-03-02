На площади им. Куйбышева в Самаре к Масленице установят дымковского коня весом в 150 кг

Монтаж новых инсталляций для Масленицы стартовал в Самаре на площади им. Куйбышева. Они станут частью тематического комплекса «Проводы русской зимы – Масленица», который будет работать с 12 по 14 марта текущего года. Об этом сообщает городская администрация.

«Самовар, чашки с блюдцами, банки из-под варенья с ложками, качели, конь, петух, мужичок с гармошкой по мотивам дымковских игрушек,– уже несколько недель без выходных мастера готовят новые арт-объекты к проводам зимы»,– говорится в сообщении.

Арт-объекты будут крупными по размеру и весу. В частности, высота банок составит 2 м, ложек – 2,5 м. Вес коня будет равен почти 150 кг, чашек – около 40 кг.

Георгий Портнов