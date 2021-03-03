«По колено»: комедия про маленького человека в большом городе

Главный герой Саша Грибов — маленький человек, рост которого всего 135 см. Это не мешает ему в один прекрасный день отправиться из родного города в Москву, чтобы покорить столицу и завоевать сердце любимой девушки. Главную роль в сериале исполнил Иван Филиппов, также в картине снялись Станислав Агафонов, Ян Цапник, Анастасия Уколова, Ангелина Стречина, Агата Муцениеце, Зоя Бербер, Вячеслав Манучаров и другие. Режиссер сериала — Александр Абдуллаев, известный как сценарист и продюсер сериала «Большая игра».

Давид Кочаров, генеральный продюсер IVI:

«Работая над проектами IVI Originals, мы не боимся принимать неординарные решения: „По колено” — первый в России и на постсоветском пространстве сериал о проблемах маленького человека. И это не социальный проект — это смешная и трогательная комедия. Особенно приятно, что нашу идею изначально поддержали опытные и успешные продюсеры — руководители холдинга СТС Media Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Антон Федотов».

Креативный продюсер сериала «По колено» Александр Вялых рассказал, как родилась идея истории о маленьких людях:

«Когда-то я был редактором интегрированной лиги КВН, где вместе играют ребята с инвалидностью и обычные ребята. Там увидел Ивана Филиппова, подписался на него в соцсетях. Меня поразила его жизнерадостность и активный образ жизни, который он ведет, несмотря на маленький рост. Потом мы с авторами придумали идею сериала, родился сюжет о том, как герой приезжает в Москву и влюбляется в Алену. Это общая история для многих из нас, во многом автобиографическая. Общечеловеческий сюжет о любви и о том, как парень покоряет большой город. Мы все любили, все знают, как тяжело завоевать сердце девушки. Но на фоне Сани люди могут увидеть, что их проблемы не такие большие. Если он борется, то и им не стоит опускать руки».

Главного героя Саню сыграл шоумен и кавээнщик с 16-летним стажем Иван Филиппов. Иван — участник команды КВН «Русь» Государственного аграрного университета Северного Зауралья и «самый большой» ведущий российского шоу-бизнеса.

Персонаж Филиппова Саня — молодой человек, который старается привлекать к себе как можно меньше внимания, но из-за маленького роста всегда вызывает интерес. В итоге он переступает через собственные комплексы и отправляется в Москву, чтобы стать актером.

Актер Иван Филиппов:

«Это ситком, не имеющий аналогов в России. Он рассказывает о человеке аномально маленького роста, который, несмотря на все трудности, добивается своих целей во что бы то ни стало. Этот сериал рассказывает, как живут люди маленького роста, и показывает, что они абсолютно ничем не отличаются от других людей. Неожиданный сюжет, любовь, романтика, крепкая дружба не заставят зрителя скучать. В каждой серии он будет переживать за персонажей и с нетерпением ждать продолжения».

По сюжету Саня Грибов борется за любовь молодой актрисы Алены. Ее сыграла Анастасия Уколова, известная по фильмам «Громкая связь», «Обратная связь», а также сериалам «Тест на беременность 2», «Полицейский с Рублевки 5».

Анастасия Уколова:

«Сюжет тронул мое сердце, ведь до того, как мне прислали сценарий, я очень мало знала про маленьких людей. Во время съемок я познакомилась со многими актерами, они такие крутые ребята, добрые, душевные. У нас сложилась очень веселая компания. В этом сериале я впервые в жизни принимала участие в сцене „съемки в съемках”. Мы играем начинающих актеров, и нужно было изобразить, как мы себя ведем на съемочной площадке. Получается, что я играю саму себя — актрису, но мой персонаж очень от меня отличается».

Многие актеры, приглашенные для участия в сериале, действительно сыграли сами себя — это была идея съемочной группы.

Ян Цапник, актер:

«Я играю себя, но не совсем: это такой „зазвездившийся” Цапник. В сценарии прописаны черты, которых у меня в жизни нет. Например, мой герой на съемках появляется пьяный, а я так себя не веду. В целом у нас была очень хорошая команда и забавный сценарий, что редко можно сейчас встретить. Герои не просто актуальны, а суперактуальны: никто не снимал про маленьких людей».

В одной из ролей снялся Максим Лагашкин, постоянный участник проектов IVI Originals.

«Я согласился, потому что мне понравился сценарий и режиссер Александр Абдуллаев, — отметил актер. — А также потому, что уже работал с продюсером Давидом Кочаровым над отличным проектом „ЧУМА!”. Надеюсь, наш новый проект, веселая и остроумная комедия, порадует всех: и создателей, и зрителей».

Актриса Ангелина Стречина:

«Моя героиня Даша — проводник Саши в чудесный, невероятный мир кино. Она как раз тот человек, который находит актеров для фильмов, — кастинг-директор. И именно она становится его первым другом в этом большом киномире. О съемках сериала точно можно сказать одно: он запомнился всем — каждый съемочный день был особенным. Да и в целом эта картина особенная, а почему — станет понятно, когда зрители ее посмотрят».

Помимо Ивана Филиппова, в сериале заняты и другие актеры маленького роста: Артем Бобцов, известный по сериалу «Домашний арест» и работе в Большом Московском цирке, Кирилл Круглов, популярный как стендап- комик, а также Олимпия Ивлева, участница проекта Little Big.

По словам кастинг-директора Марины Тарасовой, большинство актеров маленького роста помогли найти Артем Бобцов и Кирилл Круглов. Они хорошо знакомы друг с другом и с удовольствием присоединились к съемкам. По мнению Александра Вялых, сериал укрепил профессиональное комьюнити.

Актриса сериала Зоя Бербер:

«Прежде всего запомнилось, что у меня был всего один съемочный день. На площадке я встретилась с Иваном Филипповым, Яном Цапником, а также я познакомилась с прекрасным артистом Вячеславом Манучаровым и была им очарована».

Артем Бобцов, актер:

«Проект „По колено” для меня очень необычный, даже при тех обстоятельствах, что это, по сути, наша жизнь. Подобных проектов я не видел, мне очень интересно узнать, как отреагирует зритель. Ведь то, что происходит в сериале, случается с маленьким мужественным человеком, который показывает свой сильный характер, борется и достигает высот».

Авторы сериала уверены, что герои найдут путь к сердцу зрителя: проблемы, которые им приходится решать, знакомы всем, а сила и решительность, с которой действуют персонажи, — отличный пример для подражания.

Смотрите премьеру сериала «По колено» с 4 марта на IVI!

Производство: Carbon Production

Жанр: лирическая комедия

Количество серий в сезоне: 10

Режиссер: Александр Абдуллаев

Оператор: Артем Тарасенков

Продюсеры: Давид Кочаров, Тина Канделаки, Максим Рыбаков, Антон Федотов, Олег Туманов, Сергей Шнуров

Художник по костюмам: Анастасия Обыночная

Директор производства: Евгений Четвериков

Кастинг-директор: Марина Тарасова

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