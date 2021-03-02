В Перми уволили медсестру тубдиспансера, применившую к ребенку физическую силу

Медсестру детского отделения клинического фтизиопульмонологического медицинского центра (Пермского тубдиспансера), которая применила к ребенку физическую силу, уволили из медучреждения. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на министерство здравоохранения Прикамья.

Напомним, в конце прошлой недели жительница Перми пожаловалась на действия медсестры детского отделения Пермского тубдиспансера. Женщина прислала в редакцию «Новостей Перми» видео, на котором медработник применила к ребенку физическую силу. Видеозапись была сделана 2 января. Краевой минздрав организовал проверку по фактам, зафиксированным на видео.

Проверку сейчас также ведет СУ СКР по Пермскому краю. По информации на сайте ведомства, предварительно установлено, что ребенок, в отношении которого медицинская сестра применила физическое насилие, находился на лечении в одном из отделений тубдиспансера с 16 сентября 2020 года по 20 января 2021 года. В настоящее время следователи опрашивают руководство и медицинский персонал больницы, а также законных представителей несовершеннолетнего, проводят осмотр в медучреждении, в том числе с целью изъятия интересующей следствие документации. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.