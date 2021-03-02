Мэр Геленджика опроверг сообщение о своей отставке

Глава администрации Геленджика назвал «фейковым вбросом» сообщения СМИ о том, что на официальном сайте ведомства появилось его заявление о намерении оставить пост мэра города. Об этом Алексей Богодистов сообщил в своем Telegram-канале.

«Несколько минут назад мне прислали очередной фейковый вброс в сеть о том, что якобы я решил покинуть пост главы. Эту ложную информацию стали рассылать в сети Интернет ночью. Комментирую данный факт. Это неправда. Подобные выходки тех, кто постоянно устраивает провокации в сетях, еще раз доказывают то, что мы работаем честно», - написал господин Богодистов.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что на официальном сайте городской администрации Геленджика было опубликовано обращение Алексея Богодистова, в котором он заявил о своем намерении сложить с себя полномочия мэра. Позже сообщалось, что документ был снят с публикации, высказывались предположения, что сайт администрации города был взломан.

Как писал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года в мэрии Геленджика прошли три обыска с участием сотрудников ФСБ. По словам главы города-курорта Алексея Богодистова, мероприятия были связаны с деятельностью компании ООО «Стройинвест», в отношении которой ведется уголовное производство по делу о незаконном привлечении средств граждан для долевого строительства.

Ольга Логинова