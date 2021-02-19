ФСБ ищет застройщика

В мэрии Геленджика прошли обыски с участием представителей ФСБ. По словам главы города-курорта Алексея Богодистова, мероприятия связаны с деятельностью строительной компании ООО «Стройинвест». Застройщик возводил на средства граждан-дольщиков комплекс социального жилья в микрорайоне Северный в Геленджике, однако нарушил сроки исполнения обязательств. В итоге Арбитражный суд Краснодарского края запретил ООО «Стройнвест» привлекать средства граждан. С осени 2016 года строительные работы компании были заморожены. В феврале 2018 года руководитель компании Сергей Баранов был арестован. Недавно принято решение о сносе двух недостроенных литер ЖК.



В администрации Геленджика прошли обыски, об этом в своем telegram-канале сообщил глава курорта Алексей Богодистов. По словам мэра, следственные мероприятия 18 февраля прошли в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений. «Пишу это для тех, кто искажает факты и распространяет в сети недостоверную информацию. Сегодня снова в администрации Геленджика работают сотрудники ФСБ. За месяц это уже третий визит представителей данной службы. Несмотря на то, что каждый раз они парализуют работу тех или иных управлений или отделов администрации, мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия»,– прокомментировал проверку мэр.

Обыски связаны с деятельностью строительной компании ООО «Стройинвест», сообщил мэр Геленджика. Силовые органы не комментируют происходящее.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в городе зарегистрировано три компании с таким названием. Официальные представители ФСБ и пресс-служба администрации Геленджика пока не дали комментария, о какой конкретно компании идет речь. В СПАРКе указано, что два из трех юрлиц являются недействующими. Действующая организация занимается строительством жилых и нежилых зданий и зарегистрирована в городе-курорте в 2012 году. Бенефициаром и директором компании указан Сергей Эссерт.

Как пишет “Интерфакс”, ООО «Стройинвест» возводило на средства граждан-дольщиков комплекс социального жилья в микрорайоне Северный в Геленджике. Разрешение на строительство ЖК «Солнечный» в микрорайоне Северный было выдано администрацией Геленджика в июне 2014 года. Сейчас недостроенный комплекс включен в перечень объектов, застройщики которых нарушили сроки исполнения обязательств перед участниками долевого строительства, сообщил департамент по надзору в строительной сфере администрации Краснодарского края.

В материалах Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда содержатся сведения о том, что объект «Комплекс социального жилья» в микрорайоне Северный планировалось закончить не позднее второго квартала 2016 года. Весной 2016 года компания «Стройинвест» прекратила обслуживать привлеченные банковские кредиты, сумма непогашенной задолженности превысила 130 млн руб. К тому моменту застройщик успел привлечь по инвестиционным договорам с дольщиками на строительство 437 квартир и 65 нежилых помещений 1,037 млрд руб. Денежные средства в сумме 1,010 млрд руб. пошли на предоставление займов 15 юридическим лицам по 26 договорам. Об этом стало известно в феврале 2018 года.

В связи с неисполнением требований законодательства в долевом строительстве в августе 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края запретил ООО «Стройнвест» привлекать средства граждан. С осени 2016 года строительные работы компании были заморожены.

В 2018 году в Краснодаре были возбуждено уголовное дело в отношении «Стройинвеста». Как сообщал “Ъ-Юг”, следственные органы МВД объединили три уголовных дела, возбужденных по фактам хищения средств дольщиков ЖК «Парковый» (Анапа), «Солнечный» (Геленджик) и «На волнах мечты» (Туапсе). Партнером во всех трех проектах был Крайинвестбанк, с 2013 года банк начал финансировать строительство социального жилья на Черноморском побережье. Руководитель ООО «Стройинвест» Сергей Баранов был арестован, идет следствие.

В июне 2019 администрация Геленджика подписала график завершения работ с инвестором – ООО «Кубаньресурс». До конца года жилой комплекс «Солнечный» планировалось ввести в эксплуатацию. Однако 21 января 2021 года в ходе выездного совещания губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в городе-курорте стало известно о том, что решено не достраивать два литера жилого комплекса «Солнечный» в связи с высокой плотностью застройки и отсутствием социальной инфраструктуры. Кроме того, принято решение снести часть ЖК «Солнечный» по той же причине. ЖК был запланирован из четырех литеров. В двух расположены 266 квартир, которые строятся с привлечением средств дольщиков. Эти объекты будут завершены.

Елена Зуева