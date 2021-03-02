АО «Покровский хлеб» снизило чистую прибыль на 38,7 млн рублей

АО «Покровский хлеб», лидер пермского рынка по производству хлеба, раскрыло бухгалтерскую отчетность за 2020 год. Выручка предприятия за указанный период составила 2,43 млрд руб. (годом ранее — 2,37 млрд руб.). Чистая прибыль — 344,98 млн руб. (в 2019-м — 383,74 млн руб.).

Напомним, «Покровский хлеб» контролирует порядка 45% рынка. Генеральным директором и владельцем 99% уставного капитала является Алексей Сурулев.

В 2018 году «Покровский хлеб» приобрел конкурента по рынку – ООО «Первый хлеб», который принадлежал депутату заксобрания края Юрию Борисовцу.