В Татарстане введут временное ограничение движения для большегрузов

В апреле на дорогах Татарстана введут временное ограничение движения для грузовиков. Это связано с переувлажнением основания дорожной одежды в весенний период, что влияет на снижение прочности дорог, передает пресс-служба Минтранса региона.

При этом речь идет не о запрете движения по автодорогам, а об ограничении предельно допустимой нагрузки на оси машин, которые перевозят грузы. Разрешенная нагрузка составляет 6 тонн на ось независимо от расположения и количества осей в тележке.

Однако запрет не касается пассажирских автобусных перевозок, перевозок пищевых продуктов, животных, лекарств, удобрений. Кроме того, оно не распространяется на машины грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо и грузы, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, а также на мусоровозы и транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Помимо этого, с 20 мая по 31 августа в Татарстане на всех автодорогах регионального значения при температуре более 32 градусов выше нуля введут временное ограничение движения для большегрузов с 10:00 до 22:00.

"Ъ-Казань"