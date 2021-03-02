В ТРЦ «Планета» откроются магазины пяти крупных локальных брендов

Застройщик ТРЦ «Планета» — компания MallTech продолжает уточнять список арендаторов площадей торгового центра. Как сообщили в пресс-службе девелопера, в «Планете» откроются филиалы крупных локальных брендов: «Gut! Одежда» и «Gut! Обувь», магазины спортивной одежды и обуви Pro Sport и Sneaker Street, а также бутик итальянской одежды и аксессуаров VIA Roma.

Все магазины вышли на этап строительно-монтажных работ. VIA Roma (337 кв. м) и «Gut! Одежда» (992 кв. м) будут находиться на первом этаже, «Gut! Обувь» (643 кв. м), Pro Sport (230 кв. м) и Sneaker Street (135 кв. м) — на втором.

Напомним, строительство ТРЦ «Планета» началось в мае 2019 года. Техническое открытие торгового центра может состояться в конце марта. Официальный запуск ТРЦ «Планета», по данным “Ъ-Прикамье”, запланирован на 16 апреля.

Общая площадь ТРЦ — 150 тыс. кв. м. Ключевым «якорем» «Планеты» станет продуктовый гипермаркет «Лента». Торговая галерея объекта будет включать 185 магазинов, в ТРЦ откроются также 19 кафе и ресторанов, кинотеатр. Паркинг молла рассчитан на 3600 машино-мест.