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Пермские фигуристы стали бронзовыми призерами Кубка страны

В Москве завершился финал Кубка России по фигурному катанию. Пермская пара Ясмина Кадырова - Иван Бальченко завоевала бронзовые награды на этих соревнованиях. Следует отметить, что спортсмены начали выступать в категории взрослых с этого сезона.

По итогам двух дней турнира пара набрала 206,96 балла. Победителями турнира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро отвоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Известно, что Ясмина и Иван тренируются в СШОР «Старт» под руководством Валентины Тюковои, Павла Слюсаренко и Николая Морозова.

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