Cубподрядчик пермского зоопарка задолжал налоговой 108 млн рублей

Федеральная налоговая служба заявила требования к краснодарской ООО «Фирма «СТУЗ» на 108,224 млн руб. Об этом сообщается на сайте ЕФРСБ. Таким образом налоговая служба может стать одним из основных кредиторов должника. Напомним, процедура банкротства в отношении фирмы «СТУЗ» была введена в феврале текущего года. Крупнейшим кредитором компании является «МСП Банк», долг перед которым составляет более 326 млн руб. Ранее ООО было субподрядчиком строительства первой очереди пермского зоопарка. Его финансовый директор Артем Юрьев объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено по факту хищения средств, направленных на строительство объекта.