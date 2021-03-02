«Ромир»: «Индекс свободных денег» у россиян вырос на 82%

«Индекс свободных денег» в России в январе вырос на 82% по сравнению с декабрем 2020 года, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Это рекордное увеличение за историю наблюдений — с начала 2019 года. К январю 2020 года «Индекс» вырос на 22%, а к январю 2019-го — на 7%.

«Индекс свободных денег» в исследовании «Ромира» рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги (продукты питания, товары повседневного спроса, услуги ЖКХ, транспортные и другие услуги). Результаты исследования приводят «Известия».

Большой рост месяц к месяцу отчасти объясняется сезонностью. После предновогоднего потребительского ажиотажа граждане снижают расходы. «В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках»,— объяснила исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева. По ее словам, в 2020 году россияне растянули крупные покупки на весь год, а не потратили значительную сумму в декабре. «Это создало предпосылки для формирования новых денежных накоплений»,— добавила госпожа Караева.

По исследованию NielsenIQ, с сентября по январь доля россиян, которая ощутила на своих доходах эффект пандемии, почти удвоилась и достигла 53%. Среднемировое значение превышено в 46%. Доля экономящих составила 70%.

Подробнее об исследовании — в материале “Ъ” «Победнившие пандемию».