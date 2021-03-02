В Тверской области при пожаре в психоневрологическом интернате пострадали четыре человека

В деревне Дергино в Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. По информации МЧС России, пострадали четыре человека. Пожар потушен.

Сигнализация сработала в 23:48 (совпадает с московским временем). «По прибытии установлено, что происходит возгорание в комнате на первом этаже на площади 15 кв. м. Слаженными действиями администрации объекта и пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 54 человека, пять человек спасено. К сожалению, четыре человека пострадали»,— сообщила пресс-служба МЧС ТАСС.

Пострадавших госпитализировали в районную больницу. Пожар потушили в 00:35. Причина возгорания и состояние пострадавших не уточняются.