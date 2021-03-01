Кадыров предложил на пост мэра Грозного бывшего главу своей администрации

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на пост мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова, который ранее руководил администрацией главы и правительства региона. На его место назначен бывший министр экономического, территориального развития и торговли региона Галас Таймасханов, сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Также Рамзан Кадыров предложил назначить новым руководителем Минэкономики республики Бекхана Сатуева, который ранее занимал должность замминистра. «Занимавший пост мэра Грозного Иса Хаджимурадов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики. В качестве главы Шалинского района предложена кандидатура Руслана Айдамирова»,— говорится в сообщении.