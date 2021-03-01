Производители предупредили о риске подорожания меховых изделий на 30–40%

Мировые и российские цены на изделия из меха могут вырасти на 30–40% в этом году, сообщил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов. По его словам, это связано с удорожанием пушнины, которое по некоторым позициям стало двукратным.

«Цены на меховые изделия могут вырасти минимум на 30–40% по миру и в РФ в этом году»,— сказал господин Столбов «РИА Новости». Он добавил, что оборот пушно-меховых товаров в России в 2020 году снизился «где-то на 35–40%». «40% — это в физическом исчислении, а 35% — в стоимостном,— уточнил он.— Оборот хотя и снизился, но составил $2 млрд примерно».