Правительство России исключило из продовольственного эмбарго племенных улиток

Правительство России исключило из перечня продуктов, ввоз которых запрещен из-за продовольственного эмбарго, племенных улиток. Их ввоз разрешен при представлении разрешения на импорт племенной продукции, выданного Минсельхозом России.

Этим же постановлением кабинет разрешил поставки деминерализованной сыворотки для детского питания. В 2020 году из стран, подпавших под российское продэмбарго, также было разрешено ввезти 3 тыс. тонн деминерализованной сыворотки.

Продэмбарго в России ввели в августе 2014 года, а через год вступил в силу указ, предусматривающий уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в страну, вопреки запрету. В декабре российские власти продлили продэмбарго до конца 2021 года.

В 2020 году Россельхознадзор уничтожил 2,46 тыс. тонн растительной санкционной продукции. Большинство запрещенной продукции — 89% — поступало из Белоруссии. С августа 2015 года в стране было уничтожено 36,17 тыс. тонн незаконной продукции.

О последствиях продуктовых контрсанкций — в материале “Ъ”.