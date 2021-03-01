Экс-главврач краевой больницы имени Вагнера в Березниках прокомментировал свое увольнение

Бывший главный врач краевой больницы имени Вагнера в Березниках Роман Конев прокомментировал свой уход с должности.

«Я и сам, честно говоря, удивился. Но решение уже принято, и я не вижу смысла обсуждать его и уж тем более я не намерен его оспаривать. Я не думал, что придется делать это в таких обстоятельствах, но все же — искренне благодарю всех, с кем мне довелось поработать в Березниках. Это, прежде всего, коллеги — врачи, медсестры, сотрудники всей нашей огромной — крупнейшей в Пермском крае! — больницы им Е. А. Вагнера. Это те, ради кого все это было затеяно — жители Березников, Усолья, Александровска, Всеволодо-Вильвы, Яйвы… Это предприятия и организации, чья помощь больнице неоценима», — написал господин Конев в Instagram.

Экс-руководитель больницы отметил успехи медучреждения в 2020 году и подчеркнул, что впереди еще много работы. «Я желаю новому главному врачу сил, терпения и успехов. И пусть моя история будет ему уроком», — заявил Роман Конев.

В минувшие выходные стало известно, что Роман Конев написал заявление об увольнении по собственному желанию. С завтрашнего дня, 2 марта, исполнять обязанности главврача медучреждения будет Руслан Кулаков, ранее занимавший в больнице должность заместителя главного врача по хирургии.

Напомним, в 2019 году Александровская центральная городская больница была объединена с краевой больницей имени Вагнера в Березниках. Единое медицинское учреждение возглавил Роман Конев, до этого руководивший Добрянской центральной районной больницей. Ранее пермские СМИ сообщали, что врачи медучреждений, которые входят в больницу имени Вагнера, массово увольняются из-за политики управления руководителя. В начале декабря 2020 года жители Березников написали петицию с требованием отстранить господина Конева от должности. По данным “Ъ-Прикамье”, после создания петиции региональное министерство здравоохранения провело проверку в больницах, в ходе которой было установлено, что главный врач не смог наладить отношения с персоналом и в результате между ним и сотрудниками возник личностный конфликт.