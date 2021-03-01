Самарским старшеклассникам помогут определиться с выбором профессии

В Самаре проводится профориентационная программа для педагогов и школьников «ЛюбиДелай». Образовательный проект реализуется четвертый год подряд.

Профориентационная программа реализуется при поддержке Фонда Арконик и Центра развития образования администрации Самары. По данным организаторов, образовательный проект позволит развивать у старшеклассников навыки осознанного выбора, которые позволят им лучше разбираться в современных профессиях и грамотно подходить к поиску своего будущего карьерного пути.

С начала реализации проекта в нем приняли участие 100 педагогов и более двух тысяч школьников. В текущем году обучение будет проходить в режиме онлайн.

Андрей Сазонов