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Forbes назвал 20 богатейших self-made-женщин России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг self-made-россиянок. В него вошли те, кто заработал свои активы самостоятельно, а не получил по наследству или в результате развода. Возглавила список основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Оценка состояния участниц основана на стоимости принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости.

Богатейшие self-made-россиянки по версии Forbes:

  1. Татьяна Бакальчук ($10,1 млрд) — интернет-магазин Wildberries;
  2. Ольга Белявцева ($550 млн) — доля в компании «Прогресс» (выпускает детское питание «ФрутоНяня»), средства от продажи акций производителя соков «Лебедянский»;
  3. Татьяна Кузнецова ($475 млн) — 0,19% НОВАТЭКа и средства от продажи его акций;
  4. Наталия Опалева ($450 млн) — 20,4% золотодобывающей компании GV Gold;
  5. Гузелия Сафина ($300 млн) — 4,5% группы ТАИФ;
  6. Марина Седых ($300 млн) — Иркутская нефтяная компания (10,1% опосредованно);
  7. Любовь Хоба ($300 млн) — 0,44% ЛУКОЙЛа;
  8. Наталья Касперская ($250 млн) — InfoWatch, средства от продажи акций «Лаборатории Касперского»;
  9. Любовь Герасимова ($225 млн) — 22,2% «Сусуманзолота»;
  10. Мария Шарапова ($200 млн) — призовые и рекламные доходы, Sugarpova;
  11. Лариса Прокопьева ($175 млн) — «Эвалар»;
  12. Елена Демина ($125 млн) — 47,1% «Сплат Глобал»;
  13. Ирина Панченко ($125 млн) — 25% мясного холдинга «Продо» и другие продовольственные активы;
  14. Татьяна Франус ($125 млн) — средства от продажи акций «Пятерочки» и «Карусели», 65% инвестиционно-строительной группы «Мавис»;
  15. Раиса Демина ($100 млн) — 100% мясокомбината «Павловская слобода»;
  16. Лариса Каланда ($75 млн) — доходы от работы в «Роснефти» и «Транснефти», инвестиции в акции «Роснефти»;
  17. Лариса Карабань ($75 млн) — 12,5% «Рив Гош» и средства от продажи акций компании;
  18. Ольга Полторацкая ($75 млн) — более 45% группы «Промресурс»;
  19. Лариса Черепанова ($75 млн) — 17% «Максидома»;
  20. Людмила Щербакова ($75 млн) — фармацевтический холдинг Bright Way.

В августе 2020 года Forbes представил рейтинг богатейших женщин России. Его возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина, Татьяна Бакальчук заняла второе место.

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