В Ярославле ночью на уборку снега вышли 118 единиц техники

В Ярославле в уборке улично-дорожной сети в ночь с 27 на 28 февраля было задействовано 118 единиц техники, сообщили в пресс-службе мэрии города. По данным пресс-службы мэрии, на помощь в уборке городских улиц были привлечены силы из области: машины и сотрудники Северной железной дороги предоставили 27 единиц техники и два тяжелых грейдера, «Ярдормост» выделил семь единиц техники.

По словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, при температуре ниже минус 10 градусов на дорогах применяется только твердый противогололедный реагент – песчано-соляная смесь.

«Основные наши задачи - это вывезти максимальное количество снега и расширить проезжую часть. С колейностью на дороге будет бороться тяжелая техника»,— отметил господин Овчаров.

Он рассказал, что патрульные машины ГИБДД объезжают город, выявляют «слабые места» на автодорогах и сообщают, где необходимо расчистить снег.

Директор департамента сообщил, что город сейчас производит покупку 21 единицы снегоуборочной техники и двух установок для проведения ямочного ремонта. Кроме того, будут дооборудованы восемь единиц имеющейся техники.

Алла Чижова