Группа USM вложит 40 млрд рублей в новый завод по выпуску ГБЖ

Группа USM Алишера Усманова объявила о намерении построить новое производство горячебрикетированного железа (ГБЖ), инвестиции оцениваются в 40 млрд руб. Завод мощностью 2 млн тонн в год расположится в Железногорске, где работает Михайловский ГОК «Металлоинвеста», входящего в группу USM. ГОК станет поставщиком железорудного сырья для производства ГБЖ.

Оператором проекта станет компания «Михайловский ГБЖ», в которой у USM — 55%, а у Михайловского ГОКа («Металлоинвест») — 45%. Запуск производства планируется в первой половине 2024 года, следует из совместного сообщения партнеров.

Оператор проекта уже подписал контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies на поставку оборудования. По словам генерального директора USM Ивана Стрешинского, завод будет действовать в технологической кооперации с «Металлоинвестом». «Принципиально важно, что новая установка металлизации проектируется на принципах безуглеродной металлургии с перспективой полного перехода на использование зеленого водорода в качестве восстановителя,— отметил гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев.— Этот проект создает основу для развития зеленой металлургии и перехода мировой индустрии на экологичные технологии производства стали».

В пресс-релизе говорится, что завод позволит производить ГБЖ с помощью основанного на природном газе процесса прямого восстановления Midrex NG. По сравнению с выплавкой чугуна в доменных печах углеродный след Midrex NG ниже на 50%. «Проект "Михайловского ГБЖ" поможет восполнить растущий спрос со стороны индустрии на сырье с пониженным углеродным следом»,— прокомментировал президент и исполнительный директор Midreх Стивен Монтегю.

По итогам 2020 года «Металлоинвест» произвел 7,8 млн тонн горячебрикетированного и прямовосстановленного железа. Спрос на эту продукцию в мире растет, поскольку использование ГБЖ позволяет снизить выбросы СО2 при производстве электростали, и этот аспект становится все более важным для металлургических компаний на фоне ужесточения углеродного регулирования и планов ЕС ввести углеродный налог. К 2030 году ожидается увеличение производства стали на 17%, до 2 млрд тонн, при этом более 95% прироста придется на выплавку стали в электропечах.

Евгений Зайнуллин