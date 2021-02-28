Синоптики предупредили о снеге и гололеде на Кубани в первые дни весны

В Краснодарском крае 1-2 марта ожидается дождь, мокрый снег и гололед. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в начале периода в южной части региона осадки могут быть сильными, также в крае не исключено налипание мокрого снега. Ветер западной четверти 4-9 м/с, днем 2 марта местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 1 марта составит -4…+1 градуса, 2 марта столбик термометра опустится до -1…-6 градусов, при прояснении – -5…-10 градусов; днем 2-7 градусов.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Местами также возможны небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер западной четверти 6-11 м/с, днем 2 марта в Туапсинском районе возможны местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 4-9 градусов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю продлило действие экстренного предупреждения об опасности схода лавин на территории региона до 1 марта. Оавиноопасно в этот период будет в горах на территории всего Краснодарского края. Исключение составят горные районы города-курорта Сочи, расположенные на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.

Алексей Белянин