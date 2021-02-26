СКР возбудил дело за демонтаж пушки с постамента на братской могиле в Латвии

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело за демонтаж в Латвии 76-миллиметрового орудия с постамента на братской могиле трех советских солдат, погибших в августе 1944 года. Это произошло в городе Екабпилсе с 23 по 24 февраля.

«Следствие полагает, что мотивом преступления явилось негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны и желание продемонстрировать своими циничными действиями пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом»,— сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Дело возбуждено по пунктам «а» и «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц). СКР предупредил, что и в дальнейшем будет реагировать на «любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны».