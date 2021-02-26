Прокуратура не утвердила обвинение по делу о вымогательстве против Вячеслава Цеповяза

Прокуратура Ростова-на-Дону не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве против Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева (члены банды «Цапки», которые в настоящий момент отбывают наказание за совершение особо тяжких преступлений). Срок рассмотрения материалов продлен на 30 дней, пишет «КП Кубань» со ссылкой на адвоката Генриха Хачатурова, представляющего интересы потерпевшего, Александра Исюка.

Как сообщал “Ъ”, им вменяют вымогательство, совершенное в 2010 году незадолго до массового убийства в станице Кущевской. Как утверждает предприниматель Александр Исюк, он под угрозами отдал членам банды 70 млн руб. По версии следствия, преступление организовал покойный Сергей Цапок. В качестве сообщников вымогателей называют жену и зятя Вячеслава Цеповяза (Наталья и Иван Стришние). Еще один возможный соучастник преступления - Федор Стрельцов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, арбитраж Краснодарского края ввел обеспечительные меры в отношении имущества находящегося в федеральном розыске Федора Стрельцова. Под арест попали шесть нежилых зданий в селе Успенском, участок площадью 780 кв. м в станице Кущевской, а также частный дом площадью 540 кв. м и коммерческое помещение площадью 1,9 тыс. кв. м в 17-этажном здании на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону. Требования к Федору Стрельцову уже предъявили ООО «Семпром» (поставщик семян, сумма долга — 49 млн руб.), Россельхозбанк (24 млн руб.) и агрокомплекс «Кущевский» (199 млн руб.).

Ольга Логинова