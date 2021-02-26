Платежным агентам могут разрешить принимать наличные от юрлиц и ИП

В Госдуму внесен законопроект о наделении банковских платежных агентов (БПА) правом принимать наличные деньги от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для зачисления на их счета в банках. Сейчас в соответствии с законом «О национальной платежной системе» БПА могут принимать наличные только от граждан, не занимающихся предпринимательством.

«Поправки направлены на устранение одной из существенных проблем для малого и микробизнеса, связанной с высокой административной и финансовой нагрузкой при внесении наличной выручки на счет, а также недостаточным количеством отделений и устройств для приема наличности в шаговой доступности»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Автором законопроекта выступил депутат Андрей Луговой (ЛДПР). Согласно его замыслу, нововведение может помочь справиться с ростом теневой экономики, поскольку снизит расходы на инкассацию для предприятий малого бизнеса и позволит им отказаться от расчетов наличными в нарушение закона.

«Зачастую расходы на инкассацию достигают 20% выручки таких (малого бизнеса.— “Ъ”) предприятий и складываются из нескольких составляющих — кассовое обслуживание, затраты на перевозку, пересчет наличности и т.д. Высокие расходы способствуют тому, что многие организации отказываются от внесения наличных на счет»,— пояснил господин Луговой. Он добавил, что использование оборудования банковских платежных агентов для внесения наличной выручки позволило бы организациям зачислять средства на свой счет в любое время и в шаговой доступности.

Напомним, что правительство готовится к перезапуску программы льготного кредитования бизнеса — c повышением ставки с 2% до 3%. Как рассказал 24 февраля на встрече с сенаторами премьер-министр Михаил Мишустин, новая программа, предусматривающая возможность в течение полугода не платить ни «тело» кредита, ни проценты по нему, должна дать возможности для роста 75 тыс. компаний и предпринимателей из наименее восстановившихся от последствий пандемии отраслей.

О новых условиях льготного кредитования бизнеса — в материале “Ъ” «Займи, но работай».