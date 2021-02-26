В Нигерии боевики похитили 300 школьниц

Группа вооруженных лиц похитила несколько десятков учениц государственной школы-интерната для девочек в штате Замфара на севере Нигерии, сообщила местная газета PM News. Боевики ворвались в здание школы ночью. По данным газеты Punch, похищено более 300 школьниц.

Сотрудники школы рассказали, что боевики прибыли к школе на автомобилях и мотоциклах, они заставили школьниц выйти на улицу и увезли их. При этом некоторые нападавшие были в форме сотрудников службы безопасности. По словам местных жителей, во время нападения в городе были слышны выстрелы. Власти подтвердили факт похищения, не называя точное число захваченных и место, куда их могли бы увезти.

На прошлой неделе вооруженная группа людей напала на государственный колледж в городе Кагара на западе Нигерии и похитила сотни студентов и преподавателей.