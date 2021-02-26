Склоны Сочи оставят без алкоголя

Власти Сочи решили прописать и законодательно оформить правила поведения в горах, чтобы усилить меры безопасности. Деталей проекта пока немного, но известно, что под запрет подпадет катание в нетрезвом виде и фрирайдинг, то есть спуски по несертифицированным трассам. Нарушителей будут штрафовать.

Сейчас руководство курортов самостоятельно определяет правила, и они носят скорее рекомендательный характер. Но новая инициатива подразумевает внесение поправок в региональный кодекс об административных правонарушениях.

“Ъ FM” спросил, что думают о грядущих изменениях поклонники активного отдыха в Сочи:

«Я уже очень много лет приезжаю в Сочи кататься, и у меня ощущение сложилось, что выпивают абсолютно все. Там все вокруг усыпано барами, ресторанами, где можно выпить. Разве что запретить заведениям продавать алкоголь, но это было бы крайне странно. В целом какие-то повышенные меры безопасности нужны, потому что я однажды наблюдала очень травматичное столкновение на склоне, тем более что в Сочи очень сложный снег, не такой, как в Европе. Здесь кантом особенно тяжело кататься». «Запрет катания вне склона — это, мне кажется, лишнее. Такие люди, которые слезают туда, в основном не думают головой, он все равно поедет. То есть нужно отслеживать, а гора огромная, и отслеживать такое тяжело. Было бы логичнее закрывать фрирайд при определенных погодных условиях, как в этом году, например, перекрыли трассы, перекрыты съезды на фрирайд».

Глава Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина не может представить себе ситуацию, в которой заведениям просто запретили бы продавать алкоголь. Скорее всего, это будут точечные меры для злостных нарушителей: «Посещение Сочи всегда связано с мыслями, что здесь все можно, особенно в период выхода из пандемии. И это ощущение, конечно, прибавляет "гусарства" всем. Я не думаю, что это сильно отразится на ресторанах. Что на российских курортах, что на европейских курортах, люди всегда катаются чуть подшофе — гости, которые греются глинтвейником, сидят в ресторанчиках, потом скатываются с ресторанов, которые там находятся. Но это опять же в большей своей массе крайне интеллигентные и вменяемые люди, которые оценивают, скажем так, свои возможности. Думаю, что здесь будет история, когда какие-то там наказания и ограничения будут все-таки к тем людям, которые не могут стоять на ногах, но пытаются встать на лыжи».

В команду по работе над проектом ограничительного закона вошли чиновники городской администрации, представители трех горнолыжных курортов и члены профессионального сообщества, в том числе фрирайдеры.

Но этого недостаточно, считает основатель музея горных лыж и сноубординга в Красной поляне Михаил Тормозов. По его мнению, нужно привлекать иностранных специалистов:

«На самом деле было бы абсолютно грамотно посоветоваться с известными страховыми компаниями и попытаться везде ввести единые правила.

То есть, вы не за рулем, и никто не может вам предъявить какие-то претензии по поводу того, что вы управляете своими руками и ногами в состоянии легкого опьянения, но регламентировать это каким-то образом можно. Но, допустим, вы кого-то сбили или спустили лавину, или требуется эвакуация вертолетом, то страховой случай не наступает, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения.

С другой стороны, если смотреть статистику несчастных случаев, самое страшное — это "летающие утюги", то есть люди, которые несутся неконтролируемо. В разных странах по-разному, например, в Колорадо есть лыжный патруль, там люди действительно ездят по трассам, догоняют такого человека и выписывают ему штраф.

Конечно, для исправления ситуации необходимо широкое общественное обсуждение с привлечением западных специалистов,— европейцев, австрийцев,— у которых это все сделано еще 60 – 70 лет назад, и только после этого все это попытаться привести в какие-то единые правила».

Когда документ будет готов, власти Сочи планируют утвердить его на федеральном уровне. По аналогии с правилами поведения на воде, которые прописаны в законодательстве. “Ъ FM” направил запрос в администрацию города.

Алла Пугачева