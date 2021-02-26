На месторождении «Газпрома» на Ямале произошел пожар

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на газовом промысле Юбилейного месторождения, принадлежащего ООО «Газпром добыча Надым», произошло возгорание на установке комплексной подготовки газа, сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе предприятия. Пострадавших нет. Добыча газа временно приостановлена.

В ГУ МЧС по ЯНАО сообщили, что в тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и шесть ед. техники. В данный момент пожар локализован, причина возгорания и ущерб устанавливаются.

«Эксплуатационный персонал оперативно выведен с территории промысла. На месте работают пожарные. Представители оперативного штаба и ремонтные бригады ООО “Газпром добыча Надым” выехали на промысел», — отметили в пресс-службе «Газпрома».

Отмечается, что месторождение расположено на значительном удалении от населенных пунктов, угрозы населению нет. Также организован экологический мониторинг.