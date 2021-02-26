Следователи проверят информацию о возможных нарушениях в одном из кемеровских СИЗО

Следственные органы следственного комитета РФ (СКР) по Кемеровской области проводят доследственную проверку информации о возможных нарушениях, допущенных со стороны должностных лиц следственного изолятора по отношению к задержанным. Поверка была начата по сообщениям СМИ. В пресс-службе следственного управления СКР по Кузбассу “Ъ-Сибирь” уточнили, что речь идет о находящихся под арестом координаторах юридического проекта «Сибирь правовая».

В начале февраля СМИ сообщали, что координаторы, которые публиковали данные о нарушениях в колониях, находятся в СИЗО. Как уточнял основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, Дмитрию Камынину вменяют ст. 228 УК РФ (распространение наркотиков), а Владимиру Тараненко ст. 163 УК РФ (вымогательство). По данным СМИ, активистам якобы угрожали так называемой «пресс-хатой», а также оказывали моральное давление.

«Следствию предстоит дать оценку всем действиям должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении ведомства.

Артем Шпек