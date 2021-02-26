В Югре ликвидировали 987 домов, не приспособленных для проживания

После вмешательства прокуратуры в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ликвидировали 987 сооружений, не приспособленных для проживания, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. В 2020 году 450 семей получили благоустроенные квартиры.

Надзорное ведомство проводит проверки в жилищно-коммунальной сфере по поручению генерального прокурора Игоря Краснова, говорится в сообщении. Во время проверок коммунального комплекса в России за 2020 год выявили около 350 тыс. нарушений закона, возбуждено более 1 тыс. уголовных дел.

Михаил Мананников