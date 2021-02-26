Спорткомплекс «Олимпия» перешел в ведение краевого минспорта

Министерству физической культуры и спорта Пермского края переданы права участника ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“». Соответствующее постановление регионального правительства было подписано 24 февраля. Ранее права участника общества принадлежали краевому минимуществу. Согласно документу, новый учредитель в течение двух месяцев должен внести необходимые изменения в устав ООО.

Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу минспорта Прикамья, смена учредителя «Олимпии» связана с функциональным использованием бассейна. «Основное направление работы объекта — это подготовка спортсменов. После передачи его в управление министерству физической культуры и спорта будет проще предоставлять его спортсменам»,— пояснили в министерстве.

ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“» создано в 2006 году. Возглавляет общество бывший замминистра имущественных отношений края Алексей Назарычев. Сейчас комплекс включает три бассейна: 50-метровый бассейн для спортивного плавания, детский бассейн и малый бассейн с гидромассажной зоной и зоной для занятий дайвингом и водным поло. В «Олимпии» есть также SPA, фитнес-центр и центр кинезитерапии. В настоящий момент завершается строительство нового корпуса спорткомплекса. Достройка более 10 тыс. кв. м позволит увеличить комплекс практически в два раза, это повысит его пропускную способность до 4 тыс. человек в сутки. Ранее сообщалось, что ввести корпус в эксплуатацию планируется уже в феврале.