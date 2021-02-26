Томская область в 2021 году планирует заимствования на 18 млрд рублей

Власти Томской области планируют на 2021 год новые заимствования на общую сумму 18 млрд руб., сообщили “Ъ-Сибирь” в департаменте финансов региона.

На рефинансирование действующих долговых обязательств планируется привлечь 12 млрд руб., еще 6 млрд руб. необходимы для покрытия дефицита бюджета.

«Томская область традиционно использует все доступные виды рыночных долговых обязательств: биржевые облигации и кредиты коммерческих банков. Выбор отдельного инструмента заимствований будет зависеть от сложившейся конъюнктуры рынка», — сообщили в департаменте, уточнив, что около 4-5 млрд руб. планируется привлечь путем размещения внебиржевых облигаций для населения. Этот способ заимствования регион использует уже 19 лет.

В 2020 году из-за снижения собственных доходов и возросшего дефицита, Томская область увеличила заимствования. В результате долговая нагрузка региона увеличилась с 66% до 93% — государственный долг вырос с 32 млрд руб. до 42 млрд руб.

Бюджет Томской области на 2021 год принят с дефицитом 5,7 млрд руб. Доходная часть запланирована в размере 82,5 млрд руб., расходная — 88,2 млрд руб.

Дарья Решетникова