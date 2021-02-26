Вьетнам зарегистрировал «Спутник V»

Власти Вьетнама одобрили использование вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V», сообщил ТАСС со ссылкой на портал официальной правительственной информации. Вьетнам стал 38 страной, зарегистрировавшей российский препарат. О датах поставок и возможных объемах не сообщается.

Вместе со «Спутником V» власти Вьетнама одобрили применение в стране американской вакцины Moderna. Ранее в стране была зарегистрирована только вакцина англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

По последним данным, во Вьетнаме выявлено 2 420 случаев заражения COVID-19, умерли 35 человек. Вакцинация в стране еще не началась. О своем желание закупить российскую вакцину власти Вьетнама заявили в августе 2020 года.

О выходе российской вакцины на международный рынок — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».