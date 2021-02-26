В России скоро будет некому сидеть

Глава ФСИН Александр Калашников заявил о «минимальных значениях» числа заключенных «за всю новейшую историю России», связав это со «структурными изменениями в отношении к изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных». В колониях количество отбывающих наказание сократилось на 11,1%, тогда как в СИЗО, напротив, выросло более чем на 6,5%. Общее же число заключенных в России составило около 483 тыс. человек, тогда как в 2019 году их насчитывалось 524 тыс. Эксперты увидели тревожный сигнал в росте числа содержащихся в СИЗО, а снижение общей численности заключенных связали с падением общего уровня преступности и демографической ситуацией.

О сокращении числа заключенных в российских колониях и СИЗО в четверг заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, выступая в Совете федерации. По его словам, эта тенденция в местах лишения свободы наблюдалась весь 2020 год, где к 1 января 2021 года их количество снизилось на 47 479 человек. Притом что лимит для заключенных в исправительных учреждениях составляет 591 117 мест, в прошлом году там содержалось 378 688 человек. Количество подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые содержатся в 209 СИЗО и 86 помещениях, функционирующих как следственные изоляторы, выросло в 2020 году на 6439 человек. При лимите в 122 тыс. мест их численность к 1 января 2021 года составила 104 220 человек.

Таким образом, по словам Александра Калашникова, общее количество заключенных в России составило около 483 тыс. человек, тогда как в 2019 году их насчитывалось 524 тыс. Глава ФСИН назвал эти показатели «минимальным значением за всю новейшую историю России» и связал их со «структурными изменениями в отношении к изоляции подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работы с ними». Он привел данные международного центра исследования тюрем, согласно которым Россия за последние десять лет переместилась со второго на двадцатое место в мире по числу заключенных на 100 тыс. населения.

Снижение числа заключенных в колониях член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева связала с падением уровня преступности в целом, а также с решениями судов чаще избирать альтернативные меры наказания. Однако рост числа заключенных в СИЗО она назвала «катастрофой». «Мы возвращаемся к тем временам, когда в СИЗО отправляли за мелкие преступления,— пояснила госпожа Меркачева.— По нашим наблюдениям, туда снова стали чаще помещать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети. Изоляторы снова забиты предпринимателями. Это говорит о низком качестве работы следствия». По словам члена ОНК, она и ее коллеги все чаще получают жалобы на следователей, которые угрожают ухудшением условий содержания в СИЗО и запугивают увеличением будущего срока, если обвиняемые не дадут нужные показания.

«Я рад, что несколько тысяч человек уехали домой из зала суда, а не в колонию, но не могу не тревожиться за судьбу тех, кто остался,— прокомментировал заявление главы ФСИН сотрудничающий с фондом "Русь сидящая" (внесен в реестр иностранных агентов) адвокат Даниил Берман.— Условия их содержания порой сложно назвать человеческими, а норма труда, которую взваливают на осужденных, часто увеличивается из-за сокращения их числа». По словам господина Бермана, в последние годы действительно сократилось число заключенных, но «одновременно с этим и сами колонии, особенно со ссылкой на пандемию, закрыли двери колоний от адвокатов и членов ОНК, журналистов, и нелегкая жизнь заключенных стала еще более невыносимой».

Юрист «Руси сидящей» Ольга Подоплелова связала сокращение числа заключенных «во многом с демографическими сдвигами и изменением структуры преступности, активным использованием судами условного осуждения»: «Кроме того, в последние годы это объясняется также действием закона о зачете срока предварительного заключения из расчета "день за полтора". Как видим, число содержащихся под стражей при этом только растет».

Мария Литвинова