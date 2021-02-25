В Прикамье школьник арендовал квартиру для размещения нарколаборатории

Сотрудники УМВД Перми задержали 16-летнего школьника по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

По сообщению краевого ГУ МВД, подросток арендовал трехкомнатную квартиру, где занялся производством мефедрона. Своим родителям он сообщил, что решил снять жилье для проведения опытов по выращиванию сельскохозяйственных культур, например клубники и зелени. При этом деньги, с его слов, будущий подозреваемый заработал, работая в службе доставки. Для незаконного бизнеса школьник привлек двух 22-летних сотрудниц клининговой компании, которые пришли прибраться в квартиру. Женщины занимались фасовкой наркотиков, а также их доставкой в тайники-закладки.

«В ходе личных досмотров и обыска в квартире оперативники изъяли около 300 гр. запрещенных веществ, обнаружили различные химические реактивы и лабораторное оборудование»,— сообщает ГУ МВД. По данным полицейских, в школе подросток характеризовался положительно и отличался любознательностью. С учетом того, что задержанный является несовершеннолетним, уголовное дело в отношении его передано для расследования в органы СКР.

Дмитрий Астахов, Пермь