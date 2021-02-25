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Минниханов возглавил рейтинг губернаторов за январь-февраль

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял первое место среди губернаторов РФ в «Национальном рейтинге», который опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Результаты был получены путем заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, пояснил составитель рейтинга.

Следующие два места в первой группе рейтинга заняли мэр Москвы Сергей Собянин, который был лидером год назад, и глава Свердловской области Евгений Кувашев.

Вторую группу рейтинга возглавил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, третью – глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Господин Минниханов также возглавлял «Национальный рейтинг» губернаторов по итогам 2020 года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"


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