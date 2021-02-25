Число нарушений электроснабжения в сетях компании «Россети Тюмень» снизилось на 20%

За счет инвестиций в распределительные сети средняя длительность нарушений электроснабжения (SAIDI) в оборудовании компании «Россети Тюмень» за 2020 года снизилась на 20%, частота инцидентов на точку поставки (SAIFI) сократилась на 15%, сообщили в пресс-службе компании.

За прошлый год энергетики заменили 284 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, более 5 400 изоляторов, отремонтировали 210 трансформаторных подстанций, заменили 1 200 опор воздушных линий.

По данным пресс-службы, в прошлом году энергетики выполнили больший объем мероприятий, чем было запланировано изначально: «Наши инвестиции в состояние основных производственных фондов направлены на повышение качества электроснабжения потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Чем больше мы отремонтируем сегодня, тем надежнее будет функционировать энергосистема компании завтра»,— прокомментировал первый заместитель генерального директора , главный инженер «Россети Тюмень» Антон Битуев.

Территория обслуживания компании «Россети Тюмень составляет около 1,5 млн квадратных км и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВтч. Напомним, в 2020 году компании «Россети Тюмень» и «Россети ФСК ЕЭС» выполнили в ХМАО инвестиционную программу объемом 8,7 млрд руб. и реализовали проекты на сумму 3,4 млрд руб. в ЯНАО.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Ирина Пичурина