Киоски «простят» еще на полгода

Владельцам ларьков и киосков в Челябинской области планируют до конца 2021 года продлить амнистию — возможность и дальше арендовать земельные участки без торгов. Также предпринимателям хотят разрешить подавать заявки на пролонгацию договоров аренды вплоть до дня истечения его срока, а не за три месяца. Власти и депутаты считают, что эти меры помогут предпринимателям восстановиться после коронавирусных ограничений. По мнению экспертов, эти меры не окажут должного эффекта из-за бюрократических препон.



В Челябинской области владельцам нестационарных торговых объектов (НТО) планируют продлить на шесть месяцев срок договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности области или муниципалитетов, без проведения торгов. По действующему законодательству, срок аренды истекает 1 июня 2021 года. Сейчас соответствующие поправки в региональный закон «О порядке и условиях размещения НТО», принятый в апреле 2020 года, готовит министерство экономического развития региона вместе с депутатами законодательного собрания, общественными и деловыми объединениями. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Челябинской области.

Кроме того, планируется упросить порядок получения амнистии. Сейчас, чтобы продлить договор аренды без аукциона, владельцу киоска необходимо подать заявление не позднее чем за 90 дней до окончания срока. Если изменения примут, сделать это можно будет вплоть до дня истечения срока действия договора. Дополнительно проект поправок предусматривает возможность продлевать аренду без торгов, даже если срок действия договора истек до 1 марта 2015 года, что сейчас невозможно. «Эти меры позволят в период восстановления деловой активности исключить дополнительные административные барьеры для бизнеса, добросовестно исполняющего свои обязательства по заключенным договорам»,— комментируют в минэкономразвития региона.

В конце января председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором властям регионов рекомендовано оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок. В том числе для этого необходимо выделять удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение НТО без проведения торгов. Челябинская область вошла в перечень субъектов РФ, где будут в пилотном режиме отрабатываться неотложные меры по поддержке предпринимателей в этой сфере.

По мнению председателя комитета законодательного собрания Челябинской области по экономике Евгения Илле, продление амнистии поможет предпринимателям восстановиться после коронавирусных ограничений. «Мы считаем необходимым продлить амнистию до 31 декабря 2021 года. Эта мера востребована, потому что из-за ковидных ограничений не все предприниматели успели вовремя оформить документы и подать заявления на продление срока аренды. Сейчас работаем над изменением правил размещения НТО и объектов мобильной торговли. Для всех муниципалитетов разработан модельно-правовой акт, в котором описаны правила благоустройства, где, в том числе, будут указаны правила размещения нестационарных объектов. Проект находится в финальной стадии. К середине марта все нюансы должны быть истолкованы»,— отметил депутат в разговоре с “Ъ-Южный Урал”.

По словам координатора Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров по Челябинской области Ирины Плещевой, сегодня предприниматели, имеющие право на заключение договора аренды, нередко получают отказ и оказываются исключенными из схемы размещения киосков. «Администрация Челябинска исключает объекты из схемы размещения НТО по разным причинам, например нахождение в охранной зоне инженерных сетей, даже если установка согласована с организацией. Либо запрещается размещение в местах потенциального озеленения при отсутствии самого проекта благоустройства. В законе об амнистии выяснение правомерности размещения объекта и включения его в схему как обязательное условие для заключения договора не предусматривается. Нужно запретить органам местного самоуправления выходить за рамки данного закона»,— отмечает Ирина Плещева. По ее словам, за последний год уменьшилось число легально размещенных объектов. «За год действия амнистии заключили мало договоров из-за административных барьеров и избыточного регулирования со стороны властей. Сейчас в схеме размещения НТО у нас примерно 2 тыс. объектов. А договор на размещение есть лишь у 800. Из них около 200 получили его по амнистии, а 600 — на основе торгов. Нестационарные объекты значимы для города: они успешно конкурируют с сетевыми магазинами даже по одним и тем же группам товаров, занимают пустующую нишу»,— рассказывает госпожа Плещева.

По оценкам Ассоциации малоформатной торговли за 2020 год, на территории Челябинской области в торговле посредством нестационарных объектов, а также в их обслуживании заняты около 20 тыс. человек.

Михаил Бычков