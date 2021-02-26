Праздник веселья

Сегодня Пурим — самый радостный праздник в еврейской традиции. Наши мудрецы учат, что в этот день мы все должны радоваться и веселиться и что Пурим становится источником радости на целый год. Для многих людей это не совсем понятно. Допустим, в праздники всегда больше веселья, чем в будни,— день отдыха, праздничное застолье и все такое. Но как радоваться, когда в жизни много трудностей и проблем? Как радоваться, например, сейчас, когда эпидемия никак не проходит, когда нельзя собираться большими компаниями, нельзя посещать многие центры развлечений, когда ежедневно узнаешь о новых заболевших и постоянно тревожишься за собственных родных и близких?!

Ответ на этот вопрос нам дает история Пурим, как она описана в наших святых книгах. Эта история случилась с евреями, которые жили в царстве персов. Один из министров, Аман, пришел к царю и предложил истребить всех евреев, потому что те не поклонялись идолам, а верили в Б-га единого. За это он обещал передать в царскую казну деньги, которые останутся от убитых. А дальше разворачивается сюжет, который сделал бы честь любому современному блокбастеру. Среди еврейской общины были люди, которые достигли высокого положения в государстве: мудрец Мордехай был советником царя, а красавица Эстер даже царской женой. Они не стали рассчитывать, что их спасет высокое место при дворе: оба думали не о себе, но прежде всего стремились спасти народ.

Мордехай собрал всех евреев, и вместе они обратились к Б-гу — и тут же царь вспомнил, как Мордехай спас его жизнь от заговорщиков, и вернул ему свое доверие. А Эстер пригласила царя с Аманом на трапезу и, когда оба они явились, сообщила, что Аман собирается уничтожить весь ее народ, а значит, и ее самое! Царь, понятное дело, разгневался на министра. Тот побежал к Эстер молить о заступничестве, припал к ее ложу — а царь решил, что Аман пытается совершить насилие над его женой. И приказал его повесить! Вот какой удивительный поворот сценария: злодей получает заслуженное наказание за свой замысел уничтожить целый народ. А поводом его казнить служит то, о чем он и не помышлял! И было тогда у евреев «освещение и радость, и веселье и торжество», говорится в святых книгах.

В чем здесь урок для нас? Многие думают, что радость — это из-за каких-то внешних событий. Выиграл — радуешься, потерпел неудачу — горюешь: настроение меняется по десять раз на дню. Но истинная радость — это внутреннее состояние. Это состояние души человека, который уверен, что все, что происходит вокруг него, не случайно, что за всеми сюжетами его жизни стоит высшая сила, желающая ему добра. И когда мы правильно поступаем — эта сила поможет нам в любых, даже самых трудных обстоятельствах. Тогда мы обретаем радость, которая остается с нами надолго: в любой момент, когда мы оглянемся назад, мы увидим плоды нашего правильного поступка и будем радоваться.

Иными словами, мы должны взять себе жизненным примером героев «священного блокбастера» Мордехая и Эстер: использовать все возможности, которые Б-г дает. То, что в наших силах, мы должны делать по максимуму, тогда Б-г решит для нас и те проблемы, которые сами мы решить не можем. Применительно к сегодняшней ситуации: каждый должен делать все, чтобы не создавать лишней угрозы заразиться для своей семьи, для друзей и знакомых, для других людей. И тогда Б-г поможет нам всем вместе и каждому в отдельности!

Именно такая линия поведения — помоги ближнему! — лежит в основе пуримского обычая отправлять друг другу вкусные подарки на праздник. Это не благотворительность, не «помощь нуждающимся», благотворительность заповедана нашему народу круглый год. А пуримские подарки мы отправляем всем друзьям и знакомым, даже тем, кто богаче нас самих. Это прежде всего знак внимания: человек получает подарок и понимает, что посылающий думает о нем, любит его, хочет доставить ему радость. Опять же в нынешних условиях, когда люди напряжены и охвачены тревогой, этот знак внимания и вызванная им радость придают человеку сил, помогают организму лучше справиться с угрозой. А тот, кто дарит, получает радость от того, что сделал приятно близкому, другу, знакомому…

Так что не успех причина радости, а радость причина успеха. Этой-то радости, радости Пурим, я хочу пожелать сегодня всем читателям!

Берл Лазар, главный раввин России