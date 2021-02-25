Вынесен приговор депутату парламента Калмыкии и экс-главе Троицкого СМО

В Калмыкии суд вынес приговор депутату Народного хурала Владилену Балдашинову и бывшему главе Троицкого сельского муниципального образования республики Киру Очирову. Они признаны виновными в хищении путем обмана (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Следствием установлено, что в сентябре 2017 года обвиняемые организовали передачу военной техники в собственность Калмыкии под видом последующей ее передачи в собственность Троицкого СМО. Для этого они якобы составили подложные документы о ее отчуждении подставными коммерческими организациями без транспортировки в республику, обеспечили разукомплектование и ее реализацию, а вырученные от продажи деньги, предположительно, присвоили, чем причинили сельскому МО ущерб на сумму свыше 1,2 млн руб.

Целинный районный суд республики назначил им наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно, с испытательным сроком два года.

Мария Шахрай