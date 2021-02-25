Глава РСПП допустил проведение ПМЭФ в очном формате

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году пройдет в очном режиме.

«Нельзя исключать, что наш Роспотребнадзор даст добро на более живой характер Петербургского международного экономического форума. Не исключено, что в конце июня сможем встретиться в Санкт-Петербурге»,— сказал Александр Шохин во время встречи президента Киргизии Садыра Жапарова с представителями деловых кругов России (цитата по ТАСС).

Из-за пандемии коронавируса проведение ПМЭФ в июне 2020 года пришлось отменить. Организатор форума «Росконгресс» пока не анонсировал даты проведения ПМЭФ-2021 и его формат. На сайте форума указано, что в 2021 году он должен пройти на обычной площадке, КВЦ «Экспорфорум».