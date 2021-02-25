Суд на Украине обязал заблокировать более 400 сайтов, включая ЖЖ и РБК

Интернет-провайдеры на Украине должны заблокировать 426 сайтов, в том числе блог-платформу «Живой журнал» (ЖЖ), российские РБК и Banki.ru. Решение 4 февраля вынес Голосеевский суд Киева, сообщила Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации Украины.

Суд поручил «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet», ограничив доступ к данным сайтам. Решение вынесено по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество в крупных размерах или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники). Подробности дела не сообщаются.

Среди сайтов, попавших в список, есть ресурсы в доменах .ru, .ua, .com, .org, .net, .top, .info и других. Многие из сайтов посвящены криптовалюте. Есть среди них и СМИ: banki.ru, finovosti.ru, rbc.ru и другие, а также сервис Telegram-статистики TGStat.