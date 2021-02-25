Уралмашзавод запустит серийное производство ЭКГ-35

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в Группу «УЗТМ-КАРТЭКС») запустит серийное производство модернизированного электрического карьерного экскаватора (ЭКГ-35). Два из них уже ввели в эксплуатацию на Кедровском и Краснобродском угольных разрезах УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК). Как пояснили в пресс-центре «УЗТМ-КАРТЭКС», сейчас идет отгрузка третьего ЭКГ-35 в адрес Кузбассразрезугля, он будет работать на Краснобродском разрезе. Еще одна машина будет поставлена АО ХК «СДС-Уголь» («Сибирский деловой союз» Михаила Федяева).

По словам начальника энергомеханического департамента УК «Кузбассразрезуголь» Игоря Кирилова, в модернизированной версии конструкторы УЗТМ установили немецкие редуктора поворота и подъема, укрепили стрелу экскаватора, улучшили траки гусеничных лент. Над улучшением конструктива экскаватора работала совместная группа специалистов УЗТМ и Кузбассразрезугля. «Мы проделали огромную работу — совместными усилиями выпустили на рынок самый мощный экскаватор российского производства, в котором воплощены лучшие инженерные решения. Помощь "Кузбассразрезугля" мы получали на всех этапах работы — от идей до испытаний ЭКГ-35 на производственной площадке», – цитирует пресс-центр гендиректора группы «УЗТМ-КАРТЭКС» Яна Центера.

По его словам, УГМК для предприятий УЗТМ-КАРТЭКС — не просто крупнейший заказчик техники, это, прежде всего, надежный партнер, который участвует в разработке оборудования, предоставляет площадки для испытаний новых образцов машин. «Мы благодарны генеральному директору УГМК Андрею Козицыну и ее коммерческому директору Игорю Кудряшкину за их веру в потенциал отечественного производителя, за поддержку всех наших новых проектов, которую мы получаем на протяжение многих лет. Это позволяет отечественному машиностроению развиваться, выпускать современное надежное оборудование, не уступающее зарубежным аналогам, и сохранять рабочие места»,— отметил Ян Центер.