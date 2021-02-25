Помазун вернется в ЦСКА из-за болезни Акинфеева

Футбольный клуб ЦСКА досрочно вернет вратаря Илью Помазуна из «Урала», сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. Причиной этого стала болезнь основного вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. По данным источника Metaratings, Игорь Акинфеев и защитник армейцев Игорь Дивеев сдали положительные тесты на COVID-19.

Помазун с августа 2020 года играл за «Урал» на правах аренды. «ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь Игорь Акинфеев. В контракте (Помазуна с "Уралом".— “Ъ”) было прописано, что они в любое трансферное окно могут забрать своего футболиста. Они этим и воспользовались, так как случилась беда»,— сказал господин Иванов (цитата по «РИА Новости»).

По словам Григория Иванова, «Урал» был не готов к уходу Помазуна в последний день трансферного окна, теперь клубу нужно искать вратаря. При этом он надеется, что Ярослав Годзюр достойно заменит Помазуна.

Матчи РПЛ возобновятся 26 февраля. ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом» 27 февраля, «Урал» на выезде встретится с «Краснодаром» 28 февраля. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице (37 очков), «Урал» — 12-е место (21 очко).