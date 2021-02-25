Мобильное приложение «Петербургской Недвижимости» получило награду «Золотое приложение» от Ассоциации электронных коммуникаций.

В середине февраля в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурсов «Золотой сайт» и «Золотое приложение». Программный продукт для «Петербургской Недвижимости», разработанный агентством Eyetronic, занял второе место в номинации «Приложение для девелоперской или строительной компании». Участников конкурса оценивали более 30 экспертов из ведущих IT-компаний: «Яндекс», Jet Brains, AGIMA, «ВКонтакте» и других.

У приложения «Петербургская Недвижимость» почти 7000 уникальных пользователей в месяц. Осенью 2020 года компания выпустила обновленную версию программы, с улучшенной навигацией и современным дизайном. Кроме основного функционала, в ней доступны 3D-панорамы объектов. Например, покупатель может с высоты птичьего полета оценить ход строительства ЖК «Чистое небо» от Setl Group, который является лидером покупательского спроса в 2020 году в Петербурге. В январе застройщик приступил к возведению последней, 14-й очереди проекта, в котором кроме жилых домов также спроектированы четыре школы и восемь детских садов.

Также приложение «Петербургской Недвижимости» позволяет сохранить результаты поиска, забронировать квартиру и оплатить залог. Для решения любых вопросов можно подключиться к быстрому чату с менеджером. В планах компании — обновить форму заявки на ипотеку и улучшить алгоритмы поиска.

ЖК «Чистое небо»: Санкт-Петербург, Комендантский пр., уч. 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кад. номер ЗУ 78:34:0004281:11964. Застройщик ООО «СК “Каменка”». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). С проектной документацией, устанавливающей характеристики строящегося жилого дома, квартир и других помещений, входящих в состав жилого дома, можно ознакомиться в установленном законом порядке.

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