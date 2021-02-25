В московском метро появится новая система видеонаблюдения

В Москве на 85 станциях метро установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Они смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечение линий и «праздношатание». На покупку оборудования будет потрачено 932 млн руб., обнаружил “Ъ” на сайте госзакупок.

В метрополитене заявили, что новое оборудование нужно для информирования пассажиров в экстренных ситуациях, оповещения об изменениях в работе транспорта, новых сервисах, а также для трансляции справочной и коммерческой информации. Камеры в экранах при этом не предназначены для распознавания конкретных людей, утверждают в подземке.

Подробности — в материале “Ъ” «Разброд и шатания снимут с экранов».