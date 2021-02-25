Подрядчик получил из бюджета Башкирии оплату за недостроенный ФОК

Управление ФАС по Башкирии в ходе внеплановой проверки установило, что уфимское ООО «Мега Строй Монтаж» не завершило строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шаран Шаранского района Башкирии, хотя получило оплату из бюджета республики в полном размере, сообщает пресс-служба ведомства. Контракт с компанией на 113,55 млн руб. был заключен Управлением капитального строительства Башкирии в октябре 2018 года. Объект, который строился в рамках программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан», следовало сдать в ноябре 2019 года. Однако, как выяснила комиссия УФАС, на сегодняшний день комплекс не введен в эксплуатацию. Не выполнены в полном объеме работы по устройству и по монтажу кровли, установке дверей и витражей, по прокладке наружной теплосети и устройству отопления, говорится в сообщении.

Управление капстроительства на запрос антимонопольного органа сообщило, что выплатило «Мега Строй Монтаж» только 88,23 млн руб.

Материалы проверки переданы в подразделения республиканского УФАС для принятия мер в отношении Управления капстроительства и «Мега Строй Монтаж» по признакам нарушения закона о контрактной системе.

ООО «Мега Строй Монтаж», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2014 года и принадлежит Земфире Латыповой. Выручка в 2019 году составила 207,64 млн руб., чистая прибыль — 224 тыс. руб. В 2020 году компания заключила два госконтракта на общую сумму 279,98 млн руб., в 2018 году — пять госконтрактов на сумму 427,33 млн руб.

Майя Иванова