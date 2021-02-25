На Кубани проведут проверку из-за убийства охотником около 250 лесных голубей

Минприроды Краснодарского края обратилось в правоохранительные органы с просьбой установить личность охотника, убившего около 250 голубей-вяхирей в лесах Туаписинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным министерства, выявить факт нарушения удалось благодаря снимку, опубликованному самим охотником в социальных сетях: на нем мужчина сфотографирован на фоне своей добычи. В минприроды утверждают, что убийство голубей-вяхирей – грубейшее нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Ответственность за это предусмотрена статьей 258 УК РФ (незаконная охота).

В общей сложности ущерб от рук охотника погибло 200-250 голубей-вяхирей, ущерб от его действий составил 360 – 750 тыс. руб.

Голубь-вяхирь (витютень) – самый крупный вид лесных голубей в Европе. Размер – более 40 см в длину, вес — до 930 граммов. Распространен в Европе, на западе Азии и на северо-западе Африки. Численность вяхиря сокращается из-за вырубки лесов и неумеренного отстрела.

Алексей Белянин