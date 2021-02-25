Командарм побит по площадям

Московский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу за мошенничество бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Александра Дуплинского. По мнению суда, опытнейший военный пилот Дуплинский, участвовавший в боевых действиях в Чечне и Сирии, похитил 18 кв. м жилплощади Минобороны, незаконно включив в состав своей семьи маленькую внучку. Генерал собирается обжаловать судебное решение до победного конца.

По итогам разбирательства, ведущегося с сентября прошлого года, судья Максим Иванов счел доказанной причастность генерал-лейтенанта Дуплинского к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Представленные военным следствием СКР материалы уголовного дела и показания свидетелей убедили его в том, что вскоре после рождения внучки Арины в августе 2014 года у подсудимого возник «преступный умысел» на «хищение жилого помещения максимально возможной площади в Москве». Для этой цели командарм, по мнению суда, решил включить девочку в состав своей семьи военнослужащего, а поскольку «законных оснований» для этого не было, «с корыстной целью личного обогащения приобрел у неустановленного лица поддельное решение суда» о признании ребенка находящимся на иждивении у деда.

Копия фальшивого постановления Коминтерновского райсуда Воронежа, на территории которого дислоцировалась в конце 2014 года 6-я армия, попала в личное дело генерала Дуплинского, а оттуда — в электронную базу «Алушта», учитывающую в том числе и нуждающихся в жилье военнослужащих. На основании этих документов командарм, как было признано судом, дважды получал от Минобороны «лишнюю» жилплощадь.

В первый раз это случилось летом 2015 года, когда армия передислоцировалась из Воронежа в Санкт-Петербург. Тогда сотрудники регионального управления жилищного обеспечения Западного военного округа (ЗВО) предоставили семье Александра Дуплинского служебный коттедж площадью 203 кв. м. в пригородном Сестрорецке. Двумя годами позже, в июле 2017 года, уже департамент жилобеспечения Минобороны выделил ему личное жилье по договору социального найма в Москве. Поскольку в федеральном департаменте ориентировались на те же документы, что и в региональном жилуправлении, семья командарма из четырех человек — самого генерала, его супруги, старшей дочери и внучки — получила две квартиры в столичном районе Левобережный общей площадью 124 кв. м.

В свою очередь, проверка, проведенная военной прокуратурой, установила, что жилье генералу предоставлялось по поддельному судебному решению. Воронежский судья Анна Рязанцева с семейным делом Александра Дуплинского не разбиралась, указанная в постановлении секретарь суда уволилась тремя годами раньше, а номер фальшивого судебного акта относился к совсем другому решению, касающемуся приватизации жилья. В связи с этим доля Арины площадью 18 кв. м в одной из московских квартир была признана похищенной и арестована, а ее дед в конце 2019 года стал обвиняемым по уголовному делу, возбужденному военным следственным управлением СКР по Москве.

Гарнизонный суд, изучая обоснованность выдвинутого обвинения, пришел к выводу о том, что числившаяся членом семьи Александра Дуплинского Арина фактически с ним не проживала. Сохранившиеся в электронных базах данные о медобслуживании девочки показали, что она всегда была прикреплена к поликлиникам по месту жительства своих родителей — сначала в московском районе Отрадное, а затем в подмосковном поселке Горки Ленинские.

Сам Александр Дуплинский и его защитник попытались объяснить суду, что в квартирных делах командарма участвовали десятки военных чиновников разных уровней и никто из них, включая самого подсудимого, даже не подозревал о подложности решения воронежского райсуда, пока об этом не заявили проверяющие прокуроры. В заседаниях свидетели заявляли, что готовили, визировали, регистрировали и передавали друг другу жилищные документы генерала Дуплинского в установленном порядке и их подлинность «не вызывала сомнений». При этом они утверждали, что подсудимый не обращался к ним с какими-либо «незаконными просьбами».

Когда подлог вскрылся, генерал, по словам его защитника Эдуарда Перепечкина, не пытался «уклоняться от ответственности». Он активно сотрудничал со следствием, давая развернутые показания по всем вопросам, и по первому требованию возместил стоимость «лишней» жилплощади в размере около 1,3 млн руб.

Все свидетели подтвердили также, что судебно-жилищным вопросом Александра Дуплинского в 2014 году занимался по его просьбе секретарь военного совета 6-й армии подполковник Алексей Балябин. По словам опрошенных армейцев, будучи уроженцем и жителем Воронежа, он нашел подходы к представителям местной власти и охотно помогал сослуживцам в решении различных проблем. Подполковник без участия командующего получил решение Коминтерновского суда, а затем сам же передал его в отдел кадров.

Как уже сообщал “Ъ”, в апреле 2018 года Алексей Балябин был осужден на семь с половиной лет за хищения и взятки: секретарь брал с военнослужащих мзду за отправку их в Сирию. Однако «вспомнить» обстоятельства получения им судебного решения в Воронеже бывший подполковник не смог. По версии самого командующего, секретарь просто обманул его, а сам он, занятый хлопотами с передислокацией армии, не проверил выполненную им работу.

«Служебно-боевая характеристика генерала Дуплинского, полученные им ордена Мужества, Жукова и "За военные заслуги", наконец, удостоверение ветерана боевых действий говорят о том, что человек руководствовался в жизни вовсе не корыстными интересами, а инцидент с судебным решением не мог быть спланированным преступным шагом»,— сообщил суду адвокат Перепечкин, попросив оправдать своего клиента в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Однако судья Иванов принял аргументы защитника лишь в качестве смягчающих вину подсудимого обстоятельств. Командарма Дуплинского он признал виновным в особо крупном мошенничестве, назначив ему наказание ниже низшего предела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — штраф в размере 200 тыс. руб. (обвинение запрашивало штраф и три года условно). Генерал пообещал обжаловать приговор.

Один из бывших подчиненных Александра Дуплинского рассказал “Ъ”, что включение в состав семьи внуков и престарелых родителей является обычной практикой. Суды почти всегда идут навстречу заявителям, а командование закрывает глаза на лишние метры.

При этом следует отметить, что сейчас генерал судится с ЗВО, обжалуя порядок увольнения со службы (у него был контракт до 2022 года). Летом 2020 года командарм пришел к врачу лечить поврежденное на футбольном матче, посвященном прорыву блокады Ленинграда колено, но был направлен к кардиологу, который диагностировал у него ишемическую болезнь сердца. С ней генералу запретили не только летать самому, но даже командовать военными летчиками. Принятое решение командарм начал обжаловать в судах, а уже после этого военные прокуроры заинтересовались составом его семьи и обстоятельствами, при которых отставник получал свое московское жилье.

Сергей Машкин