Сладкая русская жизнь

20 лет украшения Pasquale Bruni продаются в России. В честь этого компания выпустила специальную коллекцию

Bon Ton Dolce Vita — это специальная вариация Bon Ton, самой известной и самой популярной коллекции Pasquale Bruni. Пятилистник, счастливый цветок Pasquale Bruni, в этот раз сделан в двух оттенках из двух типов кварца — травянисто-зеленого празиолита и кремового молочного кварца.

В коллекции несколько разных вариантов украшений. Два кольца — с одним, зеленым, цветком или с двумя, из празиолита и кварца, три модели сережек — гвоздики в виде зеленых цветов и классические для Bon Ton в виде двух, обнимающих мочку уха, нижний — зеленый, из празиолита, а верхний — либо золотой, выложенный бриллиантами, либо белый из молочного кварца. Кроме того, есть браслет, ожерелье и сотуар — все с цветком из празиолита. Вся коллекция — из розового золота, а контуры цветов отмечены бриллиантовым паве. Все цветы сделаны в фирменной огранке Bon Ton cut, где середина матово-дымчатая и гладкая, как кабошон, а края, то есть лепестки, прозрачные и граненые.

Цветосочетания, комбинации камней — это то, что Эуджения Бруни, художественный директор Pasquale Bruni, умеет делать замечательно. У нее и тактильная, и зрительная, и ментальная связь с камнями, каждый для нее связан с определенным типом энергии — Эуджения много лет занимается медитацией и другими телесно-ориентированными практиками, она регулярно бывает в Индии, она профессионально преподает йогу. И когда Эуджения говорит, что зеленый празиолит связан с четвертой, сердечной, чакрой и способностью безусловной любви, которой объята Вселенная, а молочный кварц — это камень чувственности, женственности и умиротворения, что зеленый празиолит символизирует природу, а молочный кварц — Луну и ее силу, то можно быть уверенным, что для нее это не просто слова. А нынешний год — это не только год 20-летия сотрудничества Pasquale Bruni и компании Mercury, но и год 20-летия Эуджении в качестве творческой главы семейной компании Бруни. И коллекция эта связана еще и с ее собственным юбилеем.

Важно еще сказать вот что: простота цветов Bon Ton обманчива, как всякая настоящая простота. Их формы кажутся такими очевидными, но не кажутся незамысловатыми — напротив, в них есть настоящая гармония, которая бывает либо природной, либо действительно художественной. Цветы делают практически все в ювелирном мире, но такими иконическими, как Bon Ton, становятся совсем немногие.