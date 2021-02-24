Инвестором строительства крематория в Краснодаре станет ООО «Мемориал-Юг»

Крематорий на территории краевой столицы поручат компании ООО «Мемориал-Юг», сообщает РБК Краснодар со ссылкой на начальника управления инвестиций и развития МСП администрации Краснодара Артема Анацкого.

В настоящий момент ведется оформление документов на участок, выполнен проект межевания территории. Проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства.

По данным СПАРК-Интерфакс, компания-инвестор строительства, ООО «Мемориал-Юг» зарегистрирована в Краснодаре в августе 2020 года. Основной вид деятельности — организация похорон и предоставление ритуальных услуг. Учредителями компании в равных долях являются Ольга Герасимова, Размик Тазагулов и Олег Макаревич. В настоящий момент господин Макаревич является совладельцем 28 компаний, среди которых - ООО «Банк ЮМК», ООО «Мусороуборочная компания, «Динские колбасы».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, вопрос строительства крематория в Краснодаре обсуждался с 2015 года, однако изначально власти не могли определиться с местом его размещения. В настоящий момент крематорий планируется построить в районе нового городского кладбища, расположенного в хуторе Копанском.

Ольга Логинова